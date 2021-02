Proseguono gli appuntamenti con ‘Restiamo Connessi’. Per la terza settimana di programmazione è previsto lo spettacolo di danza ‘Wait’, un divertente lavoro di Silvia Gribaudi, in scena con Carla Marazzato ed Elisa Dal Corso. Un lavoro “concettuale sulle ‘diversità a confronto’ che, come nello stile ironico di Gribaudi, non si prende sul serio ma ironizza sul tema e sullo stare in scena, al punto di discuterne anche con il pubblico”. ‘Wait’ sarà visibile da lunedì 22 sino a domenica 28 febbraio sul sito del teatro (teatroponchielli.it) e sui canali social.