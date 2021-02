Saranno 2.410 gli over 80 che verranno vaccinati in provincia di Cremona nella prima settimana di campagna vaccinale, che prenderà il via domani, giovedì 18 febbraio.

Il primo slot settimanale di somministrazione della vaccinazione anti covid-19 destinata alla popolazione over 80, per il territorio di Ats Val Padana è pari a 3.316, così ripartito: 906 Asst Mantova, 1.680 Asst Crema e 730 Asst Cremona.

Sono circa 20.400 le persone over 80 di Ats Val Padana che hanno manifestato la propria adesione alla vaccinazione attraverso il portale, o con il supporto della rete delle farmacie o con l’aiuto del proprio medico di medicina generale.

Per l’Asst di Crema l’attività si svolgerà presso l’Ospedale di Crema, 7 giorni su 7, dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Per Cremona l’attività si svolgerà presso l’Ospedale di Cremona dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 e presso l’Ospedale Oglio Po nei giorni 18,19, 21 e 22 febbraio, dalle 15 alle 18, il 20 febbraio dalle 10 alle 13.

Intanto l’Ats ha reso noti i dati dei vaccini erogati finora: 22.422, così suddivise: 6.985 per Asst di Cremona, 4.452 per Asst di Crema, 9.494 nelle Rsa e 1.491 presso altri enti accreditati.