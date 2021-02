Inciviltà e degrado in quartiere Po: le segnalazioni che pervengono da varie parti del quartiere sono molteplici, a partire dalla zona del parco Sartori, dove spesso gruppi di ragazzi si fermano a bivaccare su tavoli e panchine. L’ennesimo episodio la notte scorsa, quando un gruppo di ignoti ha occupato tavoli e panche accanto all’asilo, lasciando, il giorno dopo, gli spazi ingombri di spazzatura.

Una situazione che non è certo nuova alla zona di via dei Classici, dove capitano sovente episodi di questo tipo, così come sacchetti della spazzatura abbandonati accanto ai cestini e panchine rovinate.

Dall’altro lato del viale Po, invece, in via Ciria, è comparso addirittura un divano a bordo strada, abbandonato da qualcuno che piuttosto che smaltirlo secondo le normative, ha preferito usare la pubblica via come propria discarica personale.

Fortunatamente in entrambi i casi il Comune è già intervenuto per ripulire, ma si tratta di episodi che in città e provincia si ripetono sempre più frequentemente e che delineano un’inciviltà di fondo che coinvolge ormai tutto il territorio.