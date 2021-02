Incidente, poco dopo le 17,30, all’incirca a metà di viale Po. Per cause in corso di accertamento un furgone e uno scooter si sono scontrati. Nell’impatto, l’uomo in sella allo scooter, un 31enne, è caduto a terra. I medici del 118 gli hanno prestato le prime cure, dopodichè lo hanno trasportato in ospedale. Ha riportato ferite non gravi. Sul posto anche una pattuglia di agenti della polizia locale che dovranno stabilire la dinamica dello scontro. Il traffico è stato deviato su un’unica corsia di marcia.

S.P.