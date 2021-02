Dal 22 febbraio al 27 marzo in via Villa Glori (dal tratto da Corso Garibaldi a via Trecchi) saranno eseguiti lavori stradali per riqualificazione delle reti gas ed energia elettrica. L’intervento sarà realizzato da LD Reti in accordo con il Comune di Cremona.

Il cantiere sarà suddiviso in due fasi. Nella prima via Villa Glori, nel tratto da corso Garibaldi fino all’ingresso del parcheggio, sarà chiusa. I pedoni potranno transitare sul lato opposto. L’accesso al parcheggio ‘Villa Glori” sarà garantito da via Trecchi, dove sarà istituito il doppio senso di circolazione del tratto di via Villa Glori da via Trecchi all’ingresso del parcheggio.

Nella fase 2 via Villa Glori sarà invece chiusa dall’ingresso parcheggio fino a via Trecchi. Tutte le modifiche alla viabilità saranno evidenziate con apposita segnaletica collocata in zona.