Proseguono le visite alle scuole del dirigente scolastico dell’UST di Cremona Fabio Molinari. Dopo la visita al all’istituto Torriani, Anguissola e Istituto Comprensivo Cremona 3 di una settimana fa, il provveditore si è recato questa settimana nelle aule del Liceo Vida, alla scuola primaria paritaria Canossa e al Centro di Formazione Professionale S.Antonio Abate. Gli incontri con i dirigenti scolastici e con i ragazzi che frequentano queste scuole mirano soprattutto a riconnettere gli studenti alla vita scolastica, attraverso l’ascolto – dalla loro viva voce – di impressioni, problemi e speranze per il futuro dopo un anno di emergenza sanitaria e in vista di mesi ancora sicuramente molto difficili.

“Siamo consapevoli di come i ragazzi e le loro famiglie, così come gli insegnanti, vivano ormai da un anno una situazione dolorosa e complicata. Insieme all’impegno concreto e quotidiano che come UST profondiamo nel nostro lavoro, il senso di queste visite vuole essere un segno di vicinanza non solo a chi siede sui banchi, ma anche ai docenti, ai dirigenti e a tutto il personale scolastico impegnato in questo difficile momento.

Le scuole paritarie – ha ricordato – fanno parte di un unico sistema di istruzione e formazione: paritarie e statali sono entrambe una erogazione di servizio pubblico”. Visita anche a Cà del Ferro, per incontrare la direttrice Rossella Padula e gli studenti che stanno studiando per conseguire la licenza media in carcere: “Un’esperienza molto arricchente, e per la quale ho dato disponibilità a tenere alcune ore di lezione” ha commentato il dirigente Molinari.