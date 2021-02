Al via la costruzione della ‘Grande Panchina’ che sarà installata nel Parco del Po e del Morbasco nel Comune di Gerre de’ Caprioli, in uno dei punti panoramici più belli e suggestivi del fiume.

L’iniziativa, accolta con favore dal Sindaco Michel Marchi. del Comune di Gerre De’ Caprioli, nasce dalla passione di Sonny Ciliberto, laureato in Scienze del Turismo che promuove il territorio cremonese attraverso le sue pagine social VisitCremona. Sonny realizzerà personalmente la panchina “fuori scala” (alta 2mt. e larga 4 mt.) con il contributo della famiglia e non avrà alcun costo per la comunità di Gerre. Il colore? Grigio e Rosso!

“Sarà un punto di vista nuovo e un’esperienza curiosa ed incredibile” dice Sonny Ciliberto.“Mi sono innamorato del progetto l’estate scorsa a Pietrasanta, arrampicandomi come un bambino sulla panchina gigante che domina la città per ammirare il panorama della Versilia e ho subito pensato come avrei potuto portare una Big Bench anche nel cremonese.

Ringrazio il sindaco Michel Marchi di ospitare la mia ‘Big Panchina’ che sarà un luogo allegro per chiunque voglia godere della magia del Po oltre a diventare una bella attrazione per ciclisti grazie al percorso curato CC Cremonese gitanti e turisti”.

Questa è la prima Panchina Gigante istallata sul Fiume Po e la N. 126 nel mondo. In Lombardia, tutte le panchine giganti si trovano nelle province di Bergamo e Brescia; questa panchina consentirà a Cremona di entrare nella rete nazionale del “Big Bench Community Project”, fondato dall’artista e designer Chris Bangle che vanta ormai migliaia di simpatizzanti.

“E’ un progetto no profit, ed è proprio questa la sua forza” ha aggiunto Sonny Ciliberto “le panchine giganti sono un elemento di arredo fuori scala di impatto ed arricchimento di tante comunità. E sono felice che anche la Provincia di Cremona, territorio che conosco ed amo, possa averne una”.