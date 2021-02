Sono 79 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. Solo a Sondrio e Varese (70), Lecco (66) e Lodi (30) ne sono stati accertati meno.

In generale, in Lombardia sono 2.514 i casi di positività al Covid su 33.148 tamponi effettuati: il rapporto, passato dal 6,8% di ieri al 7,5% odierno, è dunque in crescita.

50 i decessi constati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Aumentano sia i ricoveri (+19, totale 3.741) che quelli in terapia intensiva (+4, totale 386).

In Italia, invece, sono stati 13.452 i test positivi al coronavirus su un totale di 250.986 tamponi (indice salito dal 4,8% di ieri al 5,4% di oggi). Le vittime, su tutto il territorio nazionale, sono invece state 232.