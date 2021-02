Agostino Tonarelli è scomparso questa notte all’età di 67 anni. Ex presidente dell’Auser provinciale, è stato anche candidato sindaco a Pescarolo nel 2019. Lascia la moglie Elide e la figlia Sara.

“La scomparsa di Agostino – ha commentato il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni – mi ha colto di sorpresa. E con me tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Sempre disponibile, attento, appassionato. Per la sua Pescarolo, la nostra Provincia e la comunità politica del partito democratico. E per la sua Lerici. Agostino ha avuto il volontariato e la Politica nel cuore, per tutta la sua vita. Ha dato tanto, a tanti”.

“A sua moglie Elide e a sua figlia Sara – conclude Piloni – il mio abbraccio più affettuoso. La prossima volta che torno a Lerici porterò il suo saluto. Ciao ‘zio Ago’, grazie di tutto”.