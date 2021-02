Salgono a 51 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 35.149. L’indice di contagio scende dall’8,3% al 7%. 2.480 i casi in Lombardia, di cui 89 debolmente positivi.

Salgono di 17 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 408, e salgono di 91 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.917 ricoverati. I decessi sono 43.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 532 contagi, di cui 223 in città, Bergamo 126, Brescia 506, Como 313, Lecco 48, Lodi 45, Mantova 95, Monza e Brianza 143, Pavia 104, Sondrio 39 e Varese con 425. I guariti/dimessi sono 1.091.

In Italia sono 13.314 i nuovi casi Covid diagnosticati nelle ultime 24 ore (ieri ne erano 9.630). I tamponi effettuati, tra antigenici e molecolari, sono stati 303.850. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 i contagi nel nostro Paese sono 2.832.162. Nell’ultima giornata sono stati registrati 356 decessi per Covid (ieri erano 274), per un totale di 96.348 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti diventano 2.347.866 (+12.898).