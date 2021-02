Un percorso che facilita l’accesso all’ospedale per gli anziani che in questo periodo si sottopongono alla vaccinazione: è stata tracciata una linea verde nel percorso che dall’ingresso dell’area ospedaliera conduce al 6° piano, lato sinistro del monoblocco, passando attraverso gli ambulatori.

In questo modo per gli accompagnatori è possibile arrivare in macchina sino alla porta d’ingresso dove è stato allestito un punto accoglienza dedicato, gestito dai volontari di Siamo Noi, già attivi da tempo al Pronto Soccorso.

Da più parti (anche dal sindaco di Cremona Galimberti) nei giorni scorsi erano state sollevate perplessità su questa sede vaccinale, ritenuta scomoda per le persone anziane.