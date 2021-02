Il gioco è lo strumento principe attraverso il quale il bambino esprime la propria identità e sviluppa le proprie conoscenze, anche le più complesse; ha un’importanza fondamentale nello sviluppo delle capacità cognitive, creative e relazionali.

Su questo tema gli operatori del Consultorio di Cremona organizzano un incontro in rete il 26 febbraio alle ore 10. Intervengono le assistenti sanitarie Simonetta Garolfi e Michela Marieschi, dal titolo ‘L’importanza del gioco nella crescita del bambino’.

Per partecipare basta inviare una mail a consultorio.salutedonna@asst-cremona.it indicando Cognome, Nome e data di nascita. Chi si iscrive verrà ricontattato via e-mail con le indicazioni per collegarsi alla diretta.