Poker grigiorosso allo Zini, con la Cremonese che stende 4-0 il Frosinone. Buonaiuto apre e chiude il primo tempo con la sua doppietta, poi Baez e Ciofani, a inizio ripresa, chiudono i conti nel primo quarto d’ora. Nel finale, le espulsioni di Valeri e Carnesecchi fanno sì che la squadra di Pecchia finisca in 9 uomini e con il centrocampista Pinato in porta, ma il risultato è in cassaforte.

