In vista della festa della donna, il prossimo 8 marzo, Rete Con-Tatto lancia un’iniziativa che coinvolge gli uomini. L’idea è di realizzare un breve video (2 minuti al massimo) in cui uno o più uomini raccontino una donna che si è particolarmente distinta per la sua storia, le sue capacità, le sue doti, i suoi talenti professionali, artistici, intellettuali ecc.

Non è necessario che la donna sia famosa o conosciuta: l’importante è che in ogni caso venga rispettata la sua privacy. L’uomo si riprenderà con lo smartphone mentre legge la storia della donna che ha scelto, oppure una frase significativa, un episodio emblematico o altro; in alternativa si può anche più semplicemente scegliere una poesia o altro contributo analogo sul tema delle donne.

I video saranno caricati a partire dall’8 marzo 2021 sulle pagine Facebook e Instagram della Rete Con-tatto.

Modalità di ripresa in orizzontale. Il girato deve essere inviato entro il 5 marzo tramite whatsapp al numero 335/6710881 indicando il

proprio nome e cognome.