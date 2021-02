169 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona, secondo i dati diffusi oggi dalla Regione. Si tratta di uno degli aumenti di entità medio alta tra le province lombarde, con Milano e Brescia ancora sopra quota 1000 e province come Lodi e Sondrio dove i contagi sono nettamente sotto quota 100.

37 i decessi in Regione; 192 quelli in tutta Italia. La Regione con più contagi nelle ultime 24 ore resta la Lombardia con 3.529 nuovi positivi (9,5%). Calano di nove i ricoverati in terapia intensiva (sono 426) e aumentano di 56 i pazienti negli altri reparti (4.118). Seguono l’Emilia Romagna (+2.610), la Campania (+2.561), il Lazio (+1.341), la Toscana (+1.068), la Puglia (+1.053).

A fronte di una situazione in peggioramento in quanto a contagi, va a rilento la campagna vaccinale per gli over 80. Alla data del 25 febbraio, nell’Ats Valpadana avevano effettuato la prima dose 4032 persone e di queste 113 anche la seconda. Ma per tanti che sono stati avvertiti tramite sms dalla regione che era arrivato il loro turno, si registrano anche diverse lamentele da chi ancora non è stato contattato.Questol’sms arrivato a tanti cremonesi oggi:

LE VACCINAZIONI IN LOMBARDIA (AL 25 FEBBRAIO 2021)