Da mercoledì 3 marzo anche Cremona e altri otto Comuni della provincia entreranno in zona arancione rinforzata.

Si tratta di Spinadesco, Castelverde, Pozzaglio ed Uniti, Corte dei Frati, Corte de’ Cortesi con Cignone, Spineda, Bordolano e Olmeneta, oltre a Soncino che rimane ancora nella stessa fascia attualmente in vigore.

Oltre alle misure già in essere in quanto ‘zona arancione’, per tutti questi comuni viene stabilita la didattica a distanza per le scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie ad esclusione degli asili nido.

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, infatti, ha firmato 3 ordinanze che entreranno in vigore proprio il 3 marzo e saranno valide fino al mercoledì successivo, 10 marzo.