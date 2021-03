Fotoservizio Francesco Sessa

Degrado e inciviltà alla stazione di Cremona, dove i pendolari si trovano ogni giorno a dover fare i conti con il guano che invade le banchine, i cartelli, i tabelloni elettronici, le sedute, persino le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il problema sembra essere una vera e propria colonia di piccioni, che ha preso residenza sulle tettoie della struttura.

Purtroppo, oltre che allo zampino degli animali c’è anche quello dell’essere umano: durante la notte non mancano infatti episodi di inciviltà, con persone che urinano sui binari, o che bivaccano nei pressi della stazione abbandonando poi ogni genere di sporcizia nelle sale d’aspetto e nei sottopassi.

Tanto che persino tra gli addetti alle pulizie, che ogni giorno si trovano a fare i conti con i ‘lasciti’ di molte notti brave, c’è rabbia e sconcerto.

Uno dei problemi principali di quest’area, è che essendo molto ampia risulta difficile poterla tenere controllata con un’unica telecamera di videosorveglianza, che tra l’altro funziona solo saltuariamente, come dimostra anche il fatto che siano rimasti finora impuniti gli episodi di vandalismo contro la zona dei taxisti, già denunciati nelle scorse settimane.

Così come non è cambiata la situazione delle biciclette abbandonate, mezze rotte, davanti all’edificio. Insomma, un quadro complessivo tutt’altro che edificante per quello che dovrebbe essere una delle prime cose che vede un turista che arriva in città usando il treno.

Laura Bosio