Dalla partnership tra l’associazione Anffas Cremona Onlus e le associazioni Città Rurale, Di.Di.A.PSI e Gli Amici di Robi Aps, nasce il progetto ‘Intrecci urbani’, con lo scopo di far diventare gli spazi verdi cittadini luoghi di partecipazione in cui la sostenibilità e l’inclusione sociali siano messe in primo piano, grazie alla collaborazione tra persone con e senza fragilità.

All’interno di ‘Intrecci urbani’, che ha ricevuto il contributo di Regione Lombardia e che vede tra i collaboratori il Comune di Cremona, il Centro Quartieri e Beni Comuni del Comune di Cremona e il CSV Lombardia SUD, sono state individuate diverse aree d’intervento nelle quali saranno effettuate piccole attività al fine di abbellire il verde urbano, con particolare attenzione agli alberi che popolano i parchi urbani e che saranno protagonisti di una delle attività.

Particolare attenzione sarà posta anche alla gestione e protezione delle api che negli ultimi anni ha visto nelle pratiche di apicoltura urbana realizzate all’interno del progetto “Cremona Urban Bees” una risorsa per evitare la scomparsa di questi insetti vitali per la sopravvivenza degli esseri umani.

I canali ufficiali per seguire lo sviluppo del progetto e partecipare agli eventi che saranno promossi di volta in volta, in base alla normativa vigente, saranno la pagina Facebook de Gli Amici di Robi, e la pagina Instagram intrecci_urbani_cremona.

Per avere più informazioni in merito al progetto è possibile inviare un’email all’indirizzo a info@paolomorbianffas.it