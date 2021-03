Fotoservizio Sessa

Buche in centro a Cremona: i residenti lamentano da tempo una situazione poco sicura soprattutto per le gomme delle auto, ma ieri pomeriggio ci è scappato anche l’incidente: protagonista un cremonese, che preferisce restare anonimo, ma che a causa di una buca in via Platina si è ribaltato a bordo della sua Vespa, rimediando un lieve trauma alle costole.

Nelle foto di Francesco Sessa la situazione documentata lunedi in mattinata: in via Platina i dislivelli ci sono e sono netti, soprattutto in prossimità dei tombini; in via Altobello Melone invece il manto stradale è dissestato in diversi punti.

Via Larga: la situazione non cambia, anche qui – complici cantieri ormai chiusi – rimangono dislivelli e asfalto irregolare, ma è in via Cadore che la situazione peggiora: in alcuni punti le buche sono effettivamente profonde, attorno ai tombini si staccano sassi e pezzi di asfalto.