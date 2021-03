Non rispondeva alla figlia che cercava di contattarla, e questo l’ha messa in allarme, considerando che la madre, 68 anni, non usciva mai di casa. Sono così intervenuti in casa sua, in piazza Patrioti a Borgo Loreto, una squadra dei Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia Locale. Ma la donna non si trovava in casa. Una circostanza che ha preoccupato alquanto la congiunta, consapevole che la madre non usciva quasi mai dal proprio appartamento. Sono quindi scattate le ricerche, ma fortunatamente la signora si è presentata dopo un po’: era semplicemente andata a fare qualche spesa.