Pubblicato sul sito del Comune di Cremona l’Annuario Statistico 2020 con i dati riferiti all’anno 2019 (lo si trova a questo link: https://www.comune.cremona.it/node/500220). La pubblicazione è avvenuta solo ora in quanto si è dovuto attendere i risultati del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, anch’essi riferiti al 2019, diffusi dall’ISTAT a partire dal 15 dicembre 2020, su tre piattaforme caratterizzate da diverse funzionalità e contenuti, così come altri dati resi disponibili a fine anno.

L’Annuario è suddiviso in varie sezioni: Popolazione, Istruzione, Economia, Lavoro, Turismo, Cultura, Ambiente, Sicurezza stradale e viabilità, Sanità, completate da un’Appendice con glossario e ringraziamenti.

In merito al Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni il Comune di Cremona dal 2018 collabora attivamente con l’ISTAT per la realizzazione dello stesso in quanto è uno dei 2.800 Comuni coinvolti nella rilevazione. Questo censimento permette di misurare le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia. Ogni anno le famiglie chiamate dall’ISTAT a partecipare al Censimento sono circa 1 milione e 400 mila.

Per il 2019 il Comune di Cremona ha visto impegnati nella rilevazione censuaria tre addetti dell’Ufficio Censimenti e 18 rilevatori esterni. Per quanto riguarda l’indagine areale, sono state coinvolte 159 vie della città, all’interno delle quali è stata accertata la presenza di 160 abitazioni non occupate. Grazie al lavoro dei rilevatori e dell’Ufficio Censimenti, costituito secondo le indicazioni ISTAT, sono stati raccolti 1.076 questionari compilati. Per l’indagine da lista invece l’Ufficio Censimenti ha supportato 554 famiglie nella compilazione del questionario delle 1.632 che l’ISTAT aveva selezionato.

L’Annuario Statistico del Comune di Cremona è il risultato del lavoro congiunto degli Uffici di Statistica del Comune di Cremona, della Provincia di Cremona e della Camera di Commercio di Cremona, collaborazione avviata nel 2016 con un protocollo di intesa finalizzato a favorire lo scambio, l’elaborazione e la produzione dei dati a livello territoriale.

Il Coordinamento Territoriale per la statistica, costituito nell’ambito dell’intesa, si occupa della scelta e della raccolta dei dati più significativi che permettano di descrivere sia a livello strutturale che congiunturale il territorio del comune di Cremona. Per comparare i dati e definire i trend l’Annuario Statistico ha mantenuto il formato nonché l’organizzazione delle informazioni concordate all’interno del Coordinamento Territoriale negli anni precedenti, mentre per ogni argomento sono state esaminate le caratteristiche essenziali e le evoluzioni più recenti.