Un ‘Parco energetico’ da valorizzare anche dal punto di vista naturalistico, collocato com’è a ridosso del Parco del Morbasco. E’ l’input arrivato ieri dalla commissione territorio, dove il vicesindaco Andrea Virgilio ha illustrato i nuovi ambiti di rigenerazione urbana, rivisti in base all’ultima legge regionale. Oltre a quelli già noti, viene inserito anche l’ampio contesto che si trova alla periferia sud est del capoluogo, uno spazio vastissimo a cavallo del Morbasco e che comprende la zona del depuratore di Padania Acque e poi tutti gli impianti di Lgh: termovalorizzatore, centrale a biomasse, ex discarica di San Rocco, dismessa da anni e ancora in attesa di una sistemazione naturalistica definitiva.

Un’area dunque che travalica i confini del comune di Cremona, i cui interventi andranno concordati con le altre amministrazioni limitrofe. “Serve un progetto che sia partecipato da più attori”, afferma Virgilio, che ieri ha incassato l’astensione delle minoranze sul documento presentato, in attesa di una discussione che avrà luogo in Consiglio Comunale.

“Questa grande area -aggiunge – richiede da tempo un processo di trasformazione che deve andare di pari passo con l’utilizzo di nuove tecnologie. Si tratta di un contesto delicato destinatario di funzioni che richiede un surplus di attenzione. Occorre dunque consolidare un canale di confronto con i partner del progetto a partire da Linea Group Holding, per garantire concretamente una valorizzazione dell’area, occorre costruire un percorso aperto, partecipato, in grado di dare qualità al comparto, renderlo più fruibile, sviluppare la sua vocazione paesaggistica, introducendo elementi di mitigazione ambientale, utilizzando lo sviluppo di infrastrutture verdi e blu e la sua collocazione nel Parco del Po e del Morbasco. Un piano di investimenti strategici che ci porterà a un nuovo ciclo energetico e ambientale a Cremona, non può infatti prescindere da un intervento di sistema sulle aree nelle quali si sviluppa”.

Più in generale, l’individuazione formale degli Ambiti di Rigenerazione è il primo passo per poi consentire ad operatori pubblici e privati di elaborare progetti che potranno usufruire di agevolazioni in termini di semplificazione e incentivi economici da parte della Regione.

