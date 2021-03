Brutale aggressione, poco dopo le 18,30 di domenica, in via Mosconi, laterale di via della Vecchia Dogana. Le informazioni sono ancora frammentarie, ma quel che è certo è che un uomo è stato aggredito in modo molto violento al volto. Sul posto sono accorsi i medici del 118 con ambulanza e auto medica. Delle indagini si stanno occupando gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Pierluigi Sforza. La vittima, che è in gravi condizioni, ha perso conoscenza ed è stata trasportata all’ospedale di Cremona. La polizia locale cerca eventuali testimoni che possano aiutare a ricostruire quanto accaduto, in attesa che lo possa spiegare la vittima del brutale pestaggio, trovata agonizzate per terra proprio da una pattuglia di passaggio.