Si concentrano soprattutto nella fascia d’età tra i 25 e i 49 anni il maggior numero dei positivi della giornata di oggi in provincia di Cremona: questo emerge da un report sintetico di Regione Lombardia, che dettaglia la situazione dei contagi.

In particolare, sono 59, oltre un terzo dei contagi giornalieri (161). Seguono i 50-64enni (33) e gli under 18, tra cui sono 29 i nuovi positivi. Numeri che evidenziano come l’età media si sia decisamente spostata verso il basso.

Sono poi 14 i casi tra i 64 e i 74 anni, e altri 14 tra gli over 75enni. Infine, 12 si collocano nella fascia d’età tra i 18 e i 24.

Il report sintetizza anche il numero dei ricoveri, 119 a Cremona e Oglio Po, di cui 12 arrivati nella giornata odierna e 87 a Crema (+6 oggi). Di questi, 15 si trovano in terapia intensiva degli ospedali di Asst Cremona, mentre 5 sono a Crema.

Laura Bosio