Serie B, le date e gli orari ufficiali della Cremonese dalla 1ª alla 5ª giornata
I grigiorossi debutteranno a Empoli sabato 22 agosto alle ore 21. Prima sfida casalinga nell’anticipo di venerdì 28 agosto contro il Modena alle ore 20:30
Lega Serie B ha reso noto il programma delle prime cinque giornate di campionato, che daranno il via alla stagione 2026-2027.
La Cremonese debutterà allo stadio Castellani di Empoli sabato 22 agosto alle ore 21, mentre la prima sfida casalinga si giocherà nell’anticipo di venerdì 28 agosto contro il Modena (fischio d’inizio alle ore 20.30).
Nel weekend successivo sarà il Padova l’avversario dei grigiorossi, sempre allo Zini, domenica 6 settembre alle ore 19.30.
Le ultime due gare prima della sosta internazionale saranno la trasferta di Cesena (sabato 12 settembre alle ore 19.30) e la partita all’ombra del Torrazzo con la Virtus Entella di sabato 19 settembre.
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ECCO LE PRIME 5 PARTITE DI CAMPIONATO DI SERIE B DELLA CREMONESE:
- 1ª giornata: Empoli-Cremonese, sabato 22 agosto 2026 ore 21
- 2ª giornata: Cremonese-Modena, venerdì 28 agosto 2026 ore 20.30
- 3ª giornata: Cremonese-Padova, domenica 6 settembre 2026 ore 19.30
- 4ª giornata: Cesena-Cremonese, sabato 12 settembre 2026 ore 19.30
- 5ª giornata: Cremonese-Virtus Entella, sabato 19 settembre 2026 ore 15