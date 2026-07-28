Lavori in via Aselli, Zanacchi: “Le pezze di bitume sono una soluzione temporanea”

Nei giorni scorsi Aem è intervenuta per la messa in sicurezza di alcuni tratti di via Aselli, procedendo alla stesura di bitume nei punti più ammalorati. Inizialmente la via era stata inserita nel Piano Asfaltature 2026 come arteria di pregio da riqualificare integralmente. Era già stata stimata la spesa complessiva, comprensiva del rifacimento del fondo stradale, anch’esso ammalorato e per il quale era necessario un intervento di manutenzione straordinaria.

Successivamente alla fase di prima programmazione, si è tuttavia ritenuto indispensabile coordinare i lavori con le esigenze dell’intera area dove sono in avvio i cantieri legati al progetto “Giovani in Centro”.

“Consapevoli che l’impiego del bitume su una via di pregio possa aver generato un comprensibile malcontento tra i residenti e i cittadini”, ha spiegato Luca Zanacchi, assessore alla Mobilità, “riteniamo doveroso condividere le motivazioni che hanno guidato questa scelta tecnica e gestionale.

A seguito delle opportune valutazioni, si è deciso di riprogrammare la riqualificazione di via Aselli al termine delle fasi più impattanti di tali cantieri.

Via Aselli sarà infatti direttamente interessata dalle modifiche alla viabilità e anche dal transito dei mezzi pesanti di cantiere. Eseguire l’intervento di pregio prima di questa fase avrebbe comportato il rischio certo di compromissione della pavimentazione di pregio appena posata. Nel frattempo si è reso comunque indispensabile garantire la sicurezza della circolazione con interventi provvisori in bitume per la chiusura delle buche nei punti più critici“.

“Si tratta di una soluzione strettamente temporanea“, ha concluso Zanacchi. “Non appena concluse le lavorazioni di cantiere maggiormente impattanti, indicativamente nel 2027, si procederà con la riqualificazione completa e definitiva della via ripristinando la strada di pregio”.

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