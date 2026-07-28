Elena Sali, dalle medaglie nel canottaggio alla corona d’alloro con impegno e passione

Dall’acqua ai libri, sempre con risultati e passione: la campionessa di canottaggio Elena Sali ha conseguito la Laurea Magistrale in Mercati e Strategie d’Impresa all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con il punteggio di 110/110, un titolo che si aggiunge alle numerose medaglie conquistate sullo skiff in varie categorie a livello internazionale. Per raggiungere questi traguardi, sono serviti sacrifici ripagati poi dalla soddisfazione condivisa con famigliari e amici.

Cremonese di 24 anni, dal 2017 pratica canottaggio alla Leonida Bissolati di cui è socia onoraria, affiancando l’impegno sportivo a quello accademico, che l’ha portata prima a frequentare il Corso di Laurea Triennale in Economia aziendale a Cremona poi a terminare gli studi nella sede meneghina dell’ateneo con una tesi sulla relazione tra biodiversità, agricoltura e finanza sostenibile, con particolare attenzione alle piccole aziende del territorio cremonese, mantovano e bresciano.

Ora, posata la corona d’alloro, pur fra gli allenamenti necessari in vista delle ultime gare della stagione, c’è tempo da un lato per ricordare le gare più significative vissute (come il mondiale Under23 del 2022, concluso con medaglia d’oro in doppio pesi leggeri) e dall’altro lato per volgere lo sguardo al futuro, che l’atleta auspica porti alle Universiadi nel 2027 in Corea del Sud. A chi le chiede da dove scaturisca la passione per questa disciplina, Elena risponde: “Mi piace la tranquillità del canottaggio e anche la spensieratezza che provo nell’allenarmi, soprattutto quando remo sul Po”.

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