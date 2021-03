‘Donne e Next generation Italia: noi siamo la cura’: questo il titolo dell’incontro online promosso dalla rete donne Se Non Ora Quando? di Cremona per mercoledì 10 marzo (ore 18), in occasione della Festa della Donna, per riflettere sul tema della parità dei diritti.

Special Guest Maura Cossutta, presidente della Casa internazionale delle donne. Interverrà anche l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Cremona, Rosita Viola. Modera l’incontro Emanuela Ghinaglia, di ReteDonne.

“L’otto marzo, giornata internazionale della donna, avremmo voluto essere presenti davanti all’Ospedale di Cremona per manifestare la nostra solidarietà alle donne e al personale sanitario che difendono e applicano la legge 194” fanno sapere gli organizzatori.

“La situazione sanitaria, purtroppo, non ci consente di esprimere la nostra vicinanza con la presenza fisica. Nella giornata dedicata ai diritti delle donne e alla lotta contro le discriminazioni vogliamo esprimere l’orgoglio per l’importante ruolo sociale svolto dalle professioni tradizionalmente considerate femminili: la cura, l’accudimento dei malati, l’occuparsi dell’infanzia.

La forza delle donne ha sostenuto le famiglie in questa tragica circostanza, e le molte donne impegnate nella sanità, nella scuola, nei servizi essenziali hanno permesso al nostro paese di reggere l’urto della pandemia.

Tuttavia, la presenza delle donne nei luoghi delle decisioni è sempre minoritaria e noi donne fatichiamo a far sentire la nostra voce . Vogliamo mettere al centro della politica la cura: cura dei corpi e delle menti, cura dei legami sociali, cura dell’ambiente, del lavoro, delle espressioni culturali”.

La piattaforma oer l’incontro on line è offerta da CGIL Cremona. Per partecipare è sufficiente inviare una mail a: donnepunto@gmail.com