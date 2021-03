“Ci donano sostegno nella lotta contro il cancro, ti donano dolci momenti” sono le uova di MEDeA, Medicina e Arte, associazione senza fini di lucro, fondata a Cremona nel 2003 da persone che a vario titolo hanno avuto esperienza della malattia neoplastica.

La Onlus che sostiene l’assistenza ai malati oncologici ha lanciato una nuova iniziativa per la Pasqua con la distribuzione di uova di cioccolato per raccogliere fondi.

In un momento in cui non è possibile organizzare eventi pubblici, è comunque importante mantenere alta l’attenzione e raccogliere contributi per le associazione di volontariato e Medea lo fa offrendo un po’ di dolcezza in vista di un’altra Pasqua blindata.

E’ possibile prenotare già da ora le uova di cioccolato, al latte e fondente da 300 g, per sostenere la lotta contro il cancro.

Per prenotazioni 353 4104395. Per informazioni, Segreteria MEDeA 370 3222747