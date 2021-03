Timori, nel tardo pomeriggio di lunedì 8 marzo, per la scomparsa di una donna di 62 anni, ritrovata dai Vigili del Fuoco in via Boscone, poco distante da via del Sale, alle 19,30.

Sul posto, oltre al 115, anche due pattuglie dei Carabinieri e un’ambulanza per valutare le condizioni della donna, che non sembrano destare particolari preoccupazioni.