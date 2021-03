Ci sono molti modi per supportare la lotta al Covid. C’è chi, come il signor Eugenio, lo fa in modo costante, ma discreto.

Da marzo dello scorso anno, infatti, ogni due settimane arriva alla Croce Rossa di Cremona un bigliettino con la stessa scritta (“Pro lotta Coronavirus”) con 20 euro all’interno.

“Quella piccola e puntuale busta – dicono dal Comitato cremonese – ci arriva dall’inizio della nostra battaglia dal signor Eugenio di Gallarate (Varese)”.

“Non sappiamo nient’altro di lui, sappiamo solo che questi piccoli gesti di vicinanza ci scaldano il cuore e ci danno la forza per continuare a combattere”, concludono.