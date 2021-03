Quattro webinar dedicati a temi di grande interesse per le aziende agricole, proposti per garantire – anche in tempi di pandemia – un’informazione efficace e puntuale ai soci.

E’ l’impegno messo in campo da Coldiretti Cremona, che ha dato vita ad un ciclo di incontri online, in diretta sulle pagine facebook e youtube della Federazione, così da approfondire tematiche tecniche, economiche e sindacali.

Il prossimo appuntamento è fissato per domani, venerdì 12 marzo alle ore 10.30, per parlare di “Legge di Bilancio 2021 e novità fiscali” con il fiscalista Maurizio Inzoli e di “Credito d’imposta, Legge Sabatini e bandi Ismea” con Nunzio Friscione, di AgriCorporateFinance.

“Coldiretti Giovani Impresa incontra il sistema allevatoriale” è stato il tema del primo webinar, che ha visto i giovani allevatori di Coldiretti Cremona dialogare con Ara Lombardia, l’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia, e Anafij, l’Associazione degli Allevatori della Razza Frisona e Jersey Italiana.

L’incontro ha raccolto gli interventi di Mauro Berticelli, Presidente di ARA Lombardia, e Fortunato Trezzi, Presidente Anafij, che hanno presentato le due realtà, nate a supporto del lavoro degli allevatori italiani, con l’obiettivo di porre in atto iniziative tese al miglioramento del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione della zootecnia italiana e dei prodotti che da essa nascono. Moderata da Carlo Maria Recchia, Delegato di Coldiretti Giovani Impresa Cremona e Lombardia, con la presenza di Paola Bono, Direttore di Coldiretti Cremona, la tavola rotonda è proseguita con i contributi tecnici, affidati ad Andrea Galli, Direttore di ARAL (che ha illustrato attività e servizi messi in campo dall’associazione) e Maurizio Marusi, Coordinatore tecnico di Anafij, che ha spiegato il piano di miglioramento genetico in azienda e richiamato i servizi online assicurati dall’associazione.

Richiesto dalle stesse aziende, e particolarmente seguito, è stato l’appuntamento di venerdì 5 marzo, sempre in diretta sui canali facebook (Coldiretti Cremona e Coldiretti Giovani Impresa Cremona) e youtube (Coldiretti Cremona).

“ATS Val Padana: nuove modalità operative per accesso alle banche dati zootecniche Lombardia dal 01/04/2021” era il tema dell’incontro, che ha proposto la relazione del dott. Carlo Madoglio, di ATS Val Padana.

L’appuntamento è nato dalla necessità di illustrare agli allevatori le nuove modalità, che prevedono nuovi programmi, per interfacciarsi con la banca dati nazionale, che sostituisce la banca dati regionale.

“E’ utile sottolineare che l’intervento del dott. Madoglio – spiega Coldiretti Cremona – può essere rivisto sulle nostre pagine facebook e youtube. Nel contempo, il documento fornitoci dal dott. Madoglio, che illustra le nuove modalità operative da seguire per accedere alle banche dati, è stato allegato alla newsletter settimanale e può essere richiesto presso i nostri uffici”.

Il ciclo di webinar proseguirà domani, venerdì 12 marzo, sempre alle ore 10.30, per parlare di “Legge di Bilancio 2021 e novità fiscali”, con il fiscalista Maurizio Inzoli, e di “Credito d’imposta, Legge Sabatini e bandi Ismea” con Nunzio Friscione, di AgriCorporateFinance. Già fissato per venerdì 19 marzo è il quarto appuntamento, nel quale si parlerà di PAC e PSR con Paolo Alloni, Responsabile CAA Coldiretti Cremona, della direttiva nitrati, con Andrea Ragazzini, Ufficio Ambiente Coldiretti Cremona, e si farà il punto sulle opportunità assicurative per le imprese agricole, con l’intervento di Marco Carrara, Direttore di CO.DI.MA.

Gli incontri sono online il venerdì mattina alle ore 10.30. La registrazione resta poi disponibile sulle pagine social di Coldiretti Cremona, così da poter essere fruita in qualsiasi momento. “Incontrare i soci, anche virtualmente, è per noi essenziale. L’impegno di dar vita a occasioni di informazione e dialogo via web, ora anche con la modalità della diretta, rafforza ulteriormente il nostro quotidiano rapporto con i soci, con l’obiettivo di rispondere sempre meglio alle istanze che nascono dalle aziende agricole – spiega Paolo Voltini, Presidente di Coldiretti Cremona –. Sono state le stesse aziende agricole, ed in primo luogo quelle giovani, a proporre i temi da affrontare nella serie di incontri che abbiamo messo in campo”.