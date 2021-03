Sono 228 i casi di positività in territorio cremonese nelle ultime 24 ore, di cui 85 nella fascia d’età tra i 25 e i 49 anni. Ben 5.849 a livello regionale, con un tasso di positività di nuovo in crescita, pari al 9,4%.

In compenso è stato stabilito un record di tamponi fatti: ben 62.222.A preoccupare, naturalmente, sono soprattutto i numeri legati ai ricoveri: in terapia intensiva sono 645 (+28) mentre i ricoverati in altri reparti salgono a 5.718 (+134). I decessi complessivamente sono 81.

I nuovi casi per provincia:

•Milano: 1.394 di cui 563 a Milano città;

•Bergamo: 338;

•Brescia: 1.124;

•Como: 396;

•Cremona: 228;

•Lecco: 208;

•Lodi: 87;

•Mantova: 258;

•Monza e Brianza: 570;

•Pavia: 439;

•Sondrio: 107;

•Varese: 602.