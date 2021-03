Paolo Morabito, allenatore di nuoto della squadra della Canottieri Baldesio, un anno fa era alle prese con il Covid-19. Si è ammalato quando ancora non si sapeva come affrontare il virus e le complicanze neurologiche della malattia lo avevano costretto al ricovero al San Matteo di Pavia.

Lo avevamo intervistato allora, appena rientrato in famiglia e ci aveva raccontato, oltre ai momenti drammatici vissuti in ospedale, anche della sua disponibilità a sottoporsi alla sperimentazione sul suo plasma iperimmune per aiutare la ricerca.

Lo abbiamo rincontrato oggi, in grande forma e contento di essere tornato completamente alla normalità. Come tanti altri guariti non dimentica e racconta la sua esperienza per mettere in guardia chi non utilizza tutte le precauzioni necessarie a proteggere se stesso e gli altri.

