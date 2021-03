Venerdì 12 marzo, alle ore 17, appuntamento in diretta streaming sulla pagina Facebook Comune di Cremona Politiche Sociali e sul canale YouTube del Comune di Cremona, per la presentazione del libro LAQUILONE scritto da Maurizio Migliorati, noto a tutti come Mauro.

Oltre all’autore, parteciperanno il Sindaco Gianluca Galimberti, l’Assessore ai Sistemi culturali Luca Burgazzi e l’Assessore alle Politiche sociali e della fragilità Rosita Viola che ha organizzato l’incontro con la collaborazione di Cristiano Rebecchi che leggerà alcuni passaggi del libro. Interverrà anche Giulia Renzi, amica di Mauro che lo ha seguito passo passo nell’avventura.

L’autore vive in una cascina alle porte di Robecco d’Oglio, ed è sposato con due figli. La sua vita è stata intensa, fatta di duro lavoro. Quando, dopo i cinquant’anni, avrebbe potuto rallentare i ritmi con l’aiuto dei figli, purtroppo si è ammalato e qui è cominciata la sua seconda vita, da malato SLA. Recentemente ha pensato di racchiudere la sua difficile avventura nel libro LAQUILONE.

Il libro racconta l’avventura umana di un allevatore, abituato a non stare mai fermo. Nel 2012 gli viene diagnosticata la SLA, sclerosi laterale amiotrofica: una sorta di esecuzione capitale centellinata, con la morte di un muscolo alla volta.

Ma se i muscoli se ne sono andati quasi tutti, non si è fermato il cervello, né si è silenziato il cuore, inteso non come pompa muscolare, ma come sinonimo di attenzione alla vita. Così, senza usare le mani annichilite, ha raccontato la sua storia in un libro, dove tiene compagnia al lettore in 76 pagine, dense non tanto di inchiostro, quanto di sentimenti.

Nel libro Mauro parla della sua vita ed è un libro umile, semplice, scritto da un contadino allevatore, che però vuole trasmettere un messaggio di vita importante, grazie ad un insieme di ricordi ed emozioni indelebili della prima vita. Il libro è stato scritto per intero con un comunicatore oculare, anche con lo scopo di cercare di aiutare la ricerca contro questa subdola malattia.

Maurizio Migliorati nel 2015 ha fondato l’associazione Robin Hood che ha come scopo quello di organizzare eventi socio-gastronomici-culturali il cui ricavato viene donato a chi aiuta le persone con gravi disabilità e/o in gravi difficoltà di vita. Ha anche creato un blog La resilienza dell’aquilone. Il ricavato della vendita del libro, tolte le spese vive, sarà donato interamente in beneficenza. A Cremona il libro è disponibile alla Libreria del Convegno di corso Campi, 72.

I link per seguire l’evento:

pagina FB Comune di Cremona Politiche Sociali: https://www.facebook.com/ 1932560193738955/posts/ 2912420992419532/

Canale Youtube Comune di Cremona: https://www.youtube.com/watch? v=P0chDTfjsIo