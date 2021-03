A Volongo, paese di nemmeno 500 abitanti al di là dell’Oglio, a stretto contatto con il Bresciano, la percentuale di casi positivi al Covid rispetto alla popolazione, non arriva al 2%, quando la media provinciale è del 5.3%. Sul versante opposto troviamo Bordolano, altro paese al confine con la provincia di Brescia, dove la percentuale di positivi sui residenti supera il 9%.

Dunque, differenze sostanziali da Comune a Comune della provincia di Cremona, anche se collocati a pochi km di distanza tra loro e anche se a ridosso di un territorio, quello bresciano, con il più alto tasso di diffusione del virus.

Per calcolare la percentuale abbiamo preso il numero di contagi del giorno 10 marzo (report stilato dall’Ats) mentre il dato relativo alla popolazione proviene dai censimenti Istat, ed è variabile a seconda del Comune, tra gli anni 2017 e 2020.

Abbiamo calcolato l’incidenza dei contagi nei Comuni dell’area cremonese, quindi escludendo cremasco e casalasco. Ne esce un quadro variegato che rende l’idea di quanto stia incidendo il virus nelle varie comunità, anche se senza alcuna pretesa scientifica: se in un Comune, ad esempio, poche persone si sottopongono a tamponi, è evidente che le positività non emergono. Non si conosce infatti il numero di tamponi eseguiti nei singoli comuni, e neppure quello cumulativo dell’intera provincia: la Regone fornisce solo il dato regionale. gb

I POSITIVI NEI COMUNI CREMONESI IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE (dati 10 marzo 2021)