Sono saliti a 250 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 60.954. L’indice di contagio è salito al 10,4%. 6.262 i casi in Lombardia, di cui 202 debolmente positivi.

Salgono di 22 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 667, e salgono di 191 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 5.909 ricoverati. I decessi sono 89.

Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 1.617 casi, di cui 592 a Milano città, Bergamo 467, Brescia 1.118, Como 507, Lecco 197, Lodi 90, Mantova 382, Monza e Brianza 449, Pavia 348, Sondrio 96 e Varese con 610.

Sono 168 i pazienti Covid attualmente ricoverati negli ospedali di Cremona e Vicomoscano, 8 in più rispetto a ieri, giovedì 11 marzo. Di questi, 133 si trovano al Maggiore, di cui 13 in terapia intensiva, e 35 all’Oglio Po, di cui 4 in terapia intensiva.

Il totale dei pazienti Covid è in costante aumento dal 1° marzo, quando erano 110 in tutta l’Asst.

Per quanto riguarda le terapie intensive, il dato casalasco è stabile dal 10 marzo e in calo rispetto all’8 marzo (erano 5), lo stesso dato di inizio mese. A Cremona, invece, si è passati dai 7 ricoveri del 1° marzo ad un picco di 14 registrato nei giorni 5 e 9 marzo.