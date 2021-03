Da lunedì 22 marzo a venerdì 2 aprile prossimi ritorna l’appuntamento con le Job Weeks Cremona. E’ questo l’evento organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona nell’ambito delle giornate regionali dedicate al lavoro promosse da Anci Lombardia e dalla Consulta regionale Informagiovani. La manifestazione è rivolta a chi sta cercando una nuova occupazione e l’obiettivo è favorire l’incontro tra domanda e offerta, nonché promuovere nei giovani una conoscenza più approfondita del mondo del lavoro. Aziende, agenzie per il lavoro, tour operator e cooperative, grazie alle Job Weeks, offriranno opportunità di lavoro reali e concrete.

“In un momento così difficile come quello che stiamo vivendo – commenta Maura Ruggeri, Assessore all’Istruzione del Comune di Cremona – non abbiamo voluto rinunciare ad offrire questa importante opportunità ed abbiamo riprogettato l’evento con una formula totalmente nuova e digitale, sfruttando gli strumenti offerti dal web e dalle nuove tecnologie. Ma non solo: chi è alla ricerca di lavoro potrà avvalersi delle competenze del personale esperto in orientamento al lavoro del Servizio Informagiovani del Comune di Cremona”

“Come è ormai tradizione – prosegue Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani del Comune di Cremona e presidente della Consulta regionale Informagiovani – le Job Weeks Cremona rientrano nel più ampio calendario delle Job Weeks regionali promosse da Anci Lombardia e dalla Consulta regionale Informagiovani. Una rassegna che rappresenta un’ulteriore conferma dell’importanza della Consulta come risorsa non solo per il confronto tra gli Informagiovani del territorio regionale, ma come realtà fortemente operativa che coordina, sostiene e promuove iniziative e prodotti che partono dai livelli locali trasformandoli in buone prassi a livello regionale, sempre più in un’ottica di orientamento integrato”.

A partire dal 15 marzo prossimo dal sito dell’Informagiovani del Comune di Cremona (https://informagiovani.comune.cremona.it) sarà possibile entrare in un’area web interamente dedicata all’evento, attiva 24 ore su 24, nella quale le persone in cerca di lavoro potranno trovare offerte di lavoro e di tirocinio, conoscere meglio le aziende aderenti, leggere notizie ed aggiornamenti sulle opportunità per chi cerca lavoro, accedere a informazioni, strumenti ed approfondimenti per la propria ricerca attiva e ad un ricco calendario di appuntamenti. Potranno inoltre richiedere, su appuntamento, una consulenza specialistica gratuita e personalizzata per la stesura o la revisione del curriculum vitae o per un supporto nella ricerca del lavoro. I colloqui si potranno svolgere sia online che in presenza.

Dall’area web delle Job Weeks Cremona chi è alla ricerca di un lavoro o di un tirocinio potrà accedere agli oltre 160 annunci per circa 723 posizioni disponibili (dato in evoluzione) per le più svariate posizioni pubblicati sulla banca dati lavoro Cvqui – Jobiri dalle 26 aziende che aderiscono all’iniziativa.

Dal 15 marzo tutti i ragazzi e le persone interessate a proporsi per un colloquio possono consultare gli annunci ed inviare la propria candidatura attraverso la banca dati Cvqui – Jobiri (https://cvqui.jobiri.com).

Per chi accede a Cvqui – Jobiri per la prima volta è necessario effettuare la registrazione, inserire il proprio curriculum e rivolgersi all’Informagiovani per la sua verifica e la validazione: l’obiettivo è infatti fare in modo che il curriculum sia il più possibile completo, riporti tutte le competenze, esperienze formative e professionali in modo da evidenziarne le potenzialità e permetterne una corretta valutazione da parte delle aziende che offrono lavoro e partecipano alla manifestazione.

Per chi è già registrato è sufficiente accedere con le credenziali già in possesso.

I candidati idonei verranno contattati direttamente dalle aziende per un colloquio conoscitivo nella settimana dal 29 marzo al 2 aprile: i colloqui potranno svolgersi sia in presenza che a distanza, secondo le indicazioni che verranno fornite dall’azienda in fase di contatto.

WEBINAR ED ED EVENTI

Per prepararsi ai colloqui con le aziende, nella settimana dal 22 al 26 marzo, gli esperti in orientamento dell’Informagiovani realizzeranno una serie di webinar nel corso dei quali si parlerà di come scrivere il curriculum vitae, affrontare un colloquio di selezione e approcciarsi al lavoro nei villaggi turistici. Non mancheranno approfondimenti sul lavoro all’estero e alla pari, così come nella pubblica amministrazione. I webinar sono proposti in diversi giorni e in diverse fasce orarie per favorire la partecipazione di tutte le persone interessate.

COME PARTECIPARE

La partecipazione è gratuita ad iscrizione obbligatoria: i moduli di iscrizione sono pubblicati sull’area web Job Weeks Cremona. Agli iscritti verrà inviato il link per partecipare al webinar.