Continua a crescere l’incidenza dei contagi da Coronavirus sul territorio cremonese: nella settimana tra il 5 e il 12 marzo il dato è di 328 ogni 100mila abitanti (contro i 287 della settimana prima). Numeri, pubblicati sul Giornale di Brescia, ampiamente superiori a quelli previsti per il passaggio in zona rossa (250).

D’altro canto Cremona non è certo l’unica realtà a trovarsi in difficoltà: in base ai dati degli ultimi 7 giorni, 10 province lombarde su 12 sono da zona rossa, con più di 250 casi ogni 100mila abitanti.

Chi sta peggio continua a essere il Bresciano, con 556 casi. Segue Mantova con 391, Como e Pavia con 363, Lecco con 335, Monza e Brianza con 323.

Stanno invece meglio di Cremona le province di Varese (288), Sondrio (273) e Milano (260). Al di sotto della soglia limite per il passaggio in zona rossa solo Lodi (218) e Bergamo (216).

Laura Bosio