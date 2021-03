Fuori strada sabato sera alla nuova rotonda, ancora in costruzione, lungo la via Castelleone, zona Bossoni.

La vettura, una Citroen, è finita nell’avvallamento che si trova al centro della rotatoria, dove sono in corso i lavori.

L’auto viaggiava in direzione Crema, quando il conducente, per cause ancora in corso di accertamento, ha terminato la propria corsa nella buca.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, mentre gli agenti della Polizia Locale si sono occupati dei rilievi del caso e della viabilità. Fortunatamente il conducente se la caverà con ferite non particolarmente gravi.

Durante le operazioni un’altra vettura ha imboccato la Castelleonese contromano, mobilitando altre pattuglie dei Vigili.

Sara Pizzorni