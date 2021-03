È stato istituito nella Diocesi di Cremona un “Servizio tutela minori” per accogliere e ascoltare le vittime di abusi, sarà operativo presso il centro pastorale cittadino operando in sinergia con l’area giovani.

Il Servizio, promosso da monsignor Napolioni (nominato dalla Conferenza episcopale lombarda delegato regionale per questo delicato ambito), recepisce le indicazioni fornite in materia da Papa Francesco e si basa sulle linee guida per la tutela dei minori e dei vulnerabili approvate dai vescovi italiani il 24 giugno 2019.

Il principale obiettivo è l’accoglienza e l’ascolto delle vittime di abusi, alle quali verranno fornite consigli per un eventuale supporto psicologico, legale e spirituale, da parte di operatori competenti.

Il centro inoltre promuove l’informazione e la formazione sui temi della tutela, grazie al dialogo fra tutti i settori pastorali e in collaborazione con le agenzie educative presenti sul territorio.

Con empatia e riservatezza il “Servizio tutela minori” fornirà indicazioni alle persone coinvolte in modo diretto o indiretto nelle situazioni segnalate, informando sempre della possibilità o necessità di segnalare i fatti alle autorità dello Stato.

Federica Priori