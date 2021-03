E’ stata ripulita da alcuni volontari, in collaborazione con Linea Gestioni e con il coordinamento dell’assessore Maurizio Manzi, la massicciata lungo via Boscone, dove da tempo diversi rifiuti abbandonati deturpavamo il paesaggio.

A fare la segnalazione è stato l’ex presidente del quartiere Po, Matteo Tomasoni, che da giorni segnalava a situazione all’amministrazione comunale.

Oltre ai classici rifiuti plastici, gli incivili avevano abbandonato ogni sorta di oggetti, compresi un water e uno scaldabagno.

I volontari sono intervenuti all’alba, per recuperare il materiale lungo la scarpata e accumularlo poi in ordinati sacchi posizionati sulla strada, dove gli addetti ai rifiuti di Linea Gestioni, coadiuvati dal dirigente Augusto Marcocchi, hanno provveduto poi a caricarli sui furgoni e a portarli in discarica.