Da domani, lunedì 15 marzo, scatterà la zona rossa in tutta la Lombardia, Cremona compresa. Ma alcune misure sono entrate in vigore insieme al Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi.

Tra queste, anche il divieto di utilizzare i giochi nei parchi pubblici.

Al parchetto dei giardini pubblici, a Cremona, è accaduto che i nastri bianchi e rossi posti per delimitare l’area interdetta (quella dei giochi appunto) siano caduti o siano stati rimossi.

Fatto sta che alcuni cittadini ne abbiano approfittato per utilizzarli un’ultima volta.

Segnalata la circostanza alla Polizia Locale, che ha potuto constatare il fatto anche attraverso le telecamere di videosorveglianza, che ha quindi provveduto a ripristinare le delimitazioni dell’area.

Quando sono giunti gli agenti sul posto, non c’erano avventori per cui non sono state elevate sanzioni, anche se con ogni probabilità si è trattato di una violazione fatta in buona fede.