Lettera scritta da Marcello Ventura, consigliere comunale Fratelli d'Italia

Sembra un argomento ormai vecchio perché la gara si è svolta negli anni scorsi, ma in realtà è più attuale che mai.

Innanzitutto perché la gestione della manutenzione, soprattutto semaforica, è disastrosa con ritardi impressionanti nell’intervenire e nel ripristinare ( pensiamo a quanti giorni passano prima che torni in funzione un semaforo guasto ) e poi perché ora Citelum è al centro di una convenzione che verrà firmata tra Comune ed AEM.

Ma come, si dirà, se c’era già in essere una convenzione tra Comune e Citelum per 2.000.000,00 di euro all’anno per 9 anni pagabili dal Comune, perché fare una nuova convenzione spendendo altri soldi dei cittadini?

Viene da pensare che in Comune, da quando l’Ing. Pagliarini è diventato Direttore di AEM, nessuno sia in grado di gestire i rapporti tecnico-amministrativi con Citelum per cui, conseguentemente, l’esternalizzazione del controllo ad AEM. Praticamente l’ing. Pagliarini continuerà lo stesso lavoro che prima faceva per il Comune.

L’amministrazione è completamente alle sbando in quel settore dei lavori pubblici; un settore così importante coperto solo da un dipendente che deve occuparsi di tutto anche perché il sostituto dell’Ing. Pagliarini ha già abbandonato il posto trovando sistemazione in altra azienda.

Ma ci rendiamo conto che l’Amministrazione deve esternalizzare questo servizio insieme al verde pubblico, insieme ai servizi cimiteriali ed altro perché non ha gli uffici attrezzati nonostante 700 dipendenti circa?

Ed a pagamento anche se viene tutto esternalizzato ad una azienda totalmente partecipata dal Comune per una cifra di circa euro 2.500.000,00 come spesa nel bilancio a fronte di un risparmio non ben precisato ( molto non ben precisato, solo accennato ) di circa euro 1.800.000,00.

Nel dettaglio ci è stato spiegato molto poco, solo una lettura; il bilancio deve essere ancora ufficialmente presentato, ma in commissione qualcosa è stato detto e letto.

Ma quello che è il mio intento è segnalare la gravità della situazione, la cattiva gestione dell’amministrazione e la continua spesa dei nostri soldi così in modo gratuito e superficiale.

Oltre il danno la beffa; perdiamo un dirigente, l’unico dirigente depositario di tutti i segreti del Comune, e andiamo a fare un’ulteriore convenzione pagando altri soldi allo stesso Dirigente in qualità di Direttore AEM.

Ora il Sindaco faccia chiarezza; quanto è costata fino ad oggi Citelum per un servizio così disastroso? E quando verrà firmata la convenzione con AEM di quanto aumenteranno i costi

E’ disarmante il modo e la superficialità con cui vengono spesi i soldi dei cremonesi.