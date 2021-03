Sta iniziando l’aggiornamento tecnologico del wi-fi libero in città, con l’installazione di nuove bolle che consentiranno il collegamento in continuo per le strade cittadine e in alcuni punti strategici come gli impianti sportivi al Po.

In centro storico, su corso Campi all’altezza di via Anguissola, è comparso uno dei nuovi punti di trasmissione del segnale, con la posa di un palo zincato di sostegno. Circa la metà degli interventi di potenziamento avverrà su infrastrutture già esistenti, altri punti invece saranno installati ex novo, come questa. Oltre 50 gli interventi tra nuove installazioni e potenziamenti.

Come si legge nel documento unico di programmazione del Comune, il progetto, seguito dall’assessore Maurizio Manzi, ha l’obiettivo di “rimodernare e allargare la copertura della rete wi-fi ad accesso libero e gratuito, in raccordo con le reti esistenti garantendo ampia ed efficiente copertura del servizio.

Anche attraverso la predisposizione di isole digitali, la rete sarà usufruibile lungo i percorsi turistici in città, uffici comunali, info point, musei, biblioteche, quartieri, parchi, impianti sportivi, centri anziani e centri civici.

L’infrastruttura garantirà agli utenti (cittadini e turisti), attraverso utenze mobili (telefono cellulare, personal computer, tablet, etc), un servizio di connettività wi-fi sempre disponibile e ad accesso libero, atto a soddisfare le esigenze informative di carattere turistico, culturale e commerciale e la possibilità, nel prossimo futuro, di usufruire di servizi intelligenti”.

Il progetto del Comune è finanziato dalla Legge Regionale 4 maggio (interventi per la ripresa economica). La copertura del wifi pubblico verrà estesa passando da 23 a 54 access point consentendo di razionalizzare e allargare l’area di copertura ad “Isola Digitale” del centro storico cittadino e svilupparla in uscita lungo le direttrici di C.so Matteotti verso Piazza della Libertà con Via Mantova e lo stadio.

E poi lungo le direttrici di via Palestro e C.so Garibaldi verso la stazione ferroviaria e degli autobus, estendendo la copertura anche al centro natatorio, ai campi da tennis, paddle e beach volley.

Giuliana Biagi