Consegnate le borse di studio intitolate ad Elsa Pigoli Zucchi

Consegnate nella mattinata di giovedì 18 giugno le borse di studio intitolate alla memoria di Elsa Pigoli Zucchi destinate a studenti diversamente abili più meritevoli della città individuati da un’apposita commissione. La cerimonia, tenutasi nella Sala della Consulta di Palazzo Comunale, ha visto la partecipazione dell’assessora alle Politiche Sociali e Fragilità Marina Della Giovanna, di di Erminia Pertisetti Zucchi, in rappresentanza della famiglia di Gianni Zucchi, che a suo tempo ha istituito il riconoscimento, di Silvia Lanzoni presidente del Soroptimist International Club Cremona, associazione che da sempre sostiene l’iniziativa, di alcune socie del Club, nonché di parenti dei premiati.

Le due borse di studio, da 500 euro ciascuna, per studenti di scuole primarie e secondarie, bandite nei mesi scorsi, sono state assegnate a Ioan Sebastian Balasete, iscritto alla classe 4ª del Liceo Scientifico “G. Aselli”, e a Noemi Trainini, iscritta alla classe 3ª della Scuola secondaria di primo grado “Virgilio”. Ad Alice Orlando, iscritta al terzo anno accademico dell’Università degli Studi di Milano (Corso di laurea triennale di Scienze dei Beni Culturali), e a Luca Caselani, iscritto al secondo anno accademico dell’Università Cattolica con sede a Brescia (Corso di laurea triennale in Scienze della Formazione Primaria), sono state invece consegnate le due borse di studio da 550 euro ciascuna riservate a studenti universitari.

Ogni anno, come è stato ricordato nel corso della breve ma partecipata cerimonia, si rinnova questo impegno nei confronti di giovani volenterosi e talentuosi nello studio. Le borse premiano il merito e sono opportunità per la realizzazione personale e professionale, dimostrando così vicinanza alle famiglie che sono parte attività del percorso formativo di ragazze e ragazzi. Con questa iniziativa vengono inoltre riaffermati i valori fondanti del Soroptimist, promuovendo una cultura inclusiva, pari opportunità e il riconoscimento del potenziale di ciascun individuo. Questo premio, come ha tra l’altro detto l’assessora Marina Della Giovanna ringraziando la famiglia Zucchi e il Soroptimist Club e complimentandosi con i premiati, conferma la collaborazione virtuosa tra pubblico e privato che si è andata consolidando nel tempo: indubbiamente rappresenta un significativo riconoscimento dell’impegno, della costanza e, soprattutto, della passione che tanti giovani studenti e studentesse della nostra comunità investono nel loro percorso di studi.

L’istituzione di queste borse di studio risale al 1984, anno in cui Gianni Zucchi, in ricordo della moglie Elsa, decise di destinare borse di studio agli studenti diversamente abili che dimostrassero costanza ed entusiasmo negli impegni scolastici. Elsa Pigoli Zucchi è stata una delle fondatrici del Soroptimist International Club di Cremona negli anni Sessanta e tale riconoscimento rientra nelle finalità del sodalizio, concretamente attivo su molti fronti.

La commissione incaricata di valutare le candidature era costituita dall’assessora Marina Della Giovanna, delegata dal sindaco Andrea Virgilio, da Alessia Zucchi, nipote di Gianni Zucchi, in rappresentanza della famiglia, dalla presidente del Soroptimist International d’ltaIia Club di Cremona Silvia Lanzoni e dalla segretaria del Soroptimist International d’ltalia Club Elisabetta Bondioni che hanno delegato le socie Marisa Bellini e Grazia Baldaro.

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