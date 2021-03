La Croce Verde di Cremona ha attivato una terza ambulanza. A renderlo noto lo stesso comitato attraverso un post sulla propria pagina Facebook.

Oltre al servizio di assistenza per le vaccinazioni, a partire da sabato 13 marzo, su richiesta di Areu, la CV cremonese ha dunque allestito un nuovo mezzo per “sopperire alle crescenti richieste di assistenza che stanno arrivando in questi ultimi giorni”.

“Il nostro personale si è già attivato per coprire questi turni aggiuntivi e dare ai cittadini un servizio sempre efficiente e di qualità”, fanno sapere dalla Croce Verde.