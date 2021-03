Nella giornata di oggi, mercoledì 17 marzo, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Luca Grignani ed il coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale Matteo Carotti hanno depositato una corona d’alloro per commemorare il centosessantesimo anniversario dell’Unità d’Italia alla statua di Vittorio Emanuele II in Piazza Castello.

“Il 17 marzo – dicono – si celebra il 160° anniversario del giorno in cui l’Italia dall’essere ‘una pura espressione geografica’ è diventata ufficialmente una Nazione. E’ doveroso, anche se in modo simbolico a causa della zona rossa, per un partito e un movimento giovanile che si ispirano ai valori della Patria e all’interesse esclusivo della Nazione ricordare queste radici storiche”.