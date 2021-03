Sono iniziate questa mattina, mercoledì 17 marzo, le vaccinazioni degli over 80 al punto di Soresina allestito al Robbiani.

La campagna vaccinale ha preso il via alle 10.00 come previsto e proseguiranno fino alle 13.00 per poi riprendere dalle 14.00 alle 18.00.

50 le somministrazioni previste per questa prima giornata, anche se l’obiettivo è arrivare a 300 una volta che il punto vaccinale sarà a pieno regime.

Nel frattempo, accanto agli operatori sanitari, una grande risposta è arrivata dai soresinesi: sono infatti circa 80 i volontari che hanno deciso di prestare servizio.