Sono 246 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 63.197. I nuovi positivi in Lombardia sono 5.641, di cui 182 ‘debolmente positivi’.

Salgono di 5 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 786, e salgono di 103 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 6.744 ricoverati. I decessi sono 92.

Per quanto riguarda le altre province, Milano 1.450, di cui 620 a Milano città; Bergamo 341, Brescia 982, Como 351, Lecco 154, Lodi 87, Mantova 381, Monza e Brianza 548, Pavia 304, Sondrio 148 e Varese 541.

In Italia si registrano 24.935 nuovi casi e 423 morti. Ieri i positivi in tutto il Paese erano stati 23.059, 431 invece le vittime. Sono 353.737 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 369.084.

Il tasso di positività è del 7%, in aumento di 0,8 punti rispetto a ieri quando era stato del 6,2%. Sono invece 3.333 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 16 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 249, secondo i dati del ministero della Salute (ieri erano stati 324). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.694 persone, con un incremento di 177 unità nelle ultime 24 ore di unità.